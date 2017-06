Facebook veut aider les Français à s’informer sur tous leurs élus… ou presque

Édition du 29 juin 2017

F.L.

Le réseau social Facebook a annoncé avant-hier lancer un dispositif « pour aider ses utilisateurs en France à s'informer sur leurs élus. Il s’agit de permettre à tout abonné de Facebook de connaître, promet le réseau, chacun de ses élus « au niveau local, régional, national et européen », et de pouvoir le cas échéant le suivre sur Facebook.Cette initiative a été mise en place, précise l’entreprise, « en association avec un organisme de "civic tech" ». Pour ceux qui ne maîtrisent pas complètement la novlangue de l’internet et des réseaux sociaux, précisions que la « civic tech » est, selon Wikipedia, « l’usage de la technologie dans le but de renforcer le lien démocratique entre les citoyens et le gouvernement ».Selon le communiqué de la firme, les utilisateurs de Facebook vont pouvoir « identifier » tous leurs élus (« maire, député, sénateur, président de région, président de la République, députés européens ») en indiquant simplement leur adresse, et obtiendront pour chacun « leur nom, leur parti et leur page Facebook si elle existe ». Il suffira alors d’un clic pour s’abonner à la page Facebook d’un de ses élus, ou s’abonner à « un thème politique particulier ». L’AFP précisait mardi que « l'identification des élus et de leur page Facebook a été effectuée par MySociety, une entreprise britannique à but non lucratif qui œuvre dans le domaine des "civic tech" ».Mardi, tous les utilisateurs de Facebook en France ont en effet reçu une notification les informant que « la nouvelle législature commençant aujourd’hui », ils peuvent « découvrir qui représente (leur) circonscription ». Après avoir entré son adresse, une page s’ouvre immédiatement avec une liste d’élus. Ceux qui ont une page Facebook peuvent être « suivis », ou les utilisateurs ont la possibilité de s’abonner d’un coup à tous leurs élus.Petit bémol tout de même : il est très excessif de dire que le réseau offre la possibilité de connaitre « tous ses élus », dans la mesure où tous les maires des communes moyennes et petites sont ignorés. Si l’on entre comme adresse Paris, Lyon, Strasbourg ou Bordeaux, pas de problème, le réseau identifie le ou la maire. Il donne aussi le nom du député et du sénateur correspondant à l’adresse, ainsi que le nom du président du conseil régional. En revanche, dès que l’on déclare habiter une commune de taille moindre, le résultat est nettement plus aléatoire. En-dessous de 20 000 habitants, il semble que le système renonce à donner le nom du maire – ce qui est tout de même très en dessous des prétentions annoncées par le réseau.Reste qu’il s’agit d’une initiative intéressante, qui montre à quel point les réseaux sociaux, de Facebook à Twitter, peuvent être un véritable outil de suivi de l’activité des élus tant locaux que nationaux.