L’AMF et l’Inrap s’associent pour faciliter l'aménagement du territoire et valoriser le patrimoine

Édition du 23 juin 2017

L'Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) vont renforcer leur coopération pour faciliter l'aménagement du territoire tout en valorisant le patrimoine, indiquent l’assocation et l’institut dans un communiqué commun. Une convention de partenariat a été signée hier par leurs présidents respectifs, François Baroin (AMF) et Dominique Garcia (Inrap).Elle vise à encourager des rencontres entre les maires et les présidents d'agglomération d’une part, les experts et archéologues de l’Inrap d’autre part pour faciliter l'intégration des opérations d’archéologie préventive prescrites par l’Etat aux projets de construction et d’aménagement, a expliqué Dominique Garcia dans un discours.L'AMF et l'Inrap souhaitent également « contribuer ensemble à une meilleure connaissance de l'histoire des territoires dans laquelle s'inscrivent les nouveaux projets d'aménagement », selon le communiqué. « Il serait exagéré de dire que tous les élus se réjouissent quand une prescription de diagnostic ou de fouille leur tombe dessus », a souligné Dominique Garcia. Mais « je constate que leur discours change: l'archéologie préventive a longtemps été perçue uniquement comme une contrainte, redoutée par les aménageurs – et parfois à raison, car aucune création, aucun système ne fonctionne superbement d’emblée (...) ».« Mais l’archéologie préventive est désormais strictement encadrée ; elle est de mieux en mieux comprise et acceptée par les aménageurs, en particulier si elle est anticipée par le dialogue que nous souhaitons instaurer à travers cette convention de partenariat », a-t-il ajouté.