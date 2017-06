210 maires encore en lice pour le second tour des législatives

Édition du 16 juin 2017

Le ministère de l¹Intérieur a rendu publique la liste des 1146 candidats au second tour des législatives, qui aura lieu dimanche. En croisant ces données avec les fichiers des maires, il apparaît que presque un cinquième de ces candidats (18 %) sont maires en exercice (210 au total). En cas d’élection, ils seront obligés de renoncer à leur mandat local, comme le prévoit la loi sur le non-cumul des mandats.

F.L.



1. On compte également parmi ces maires qualifiés 12 membres du Modem, 6 communistes, un membre de Debout La France, 5 divers droite, 2 divers gauche, 1 FN, 1 extrême droite et un régionaliste.

La moitié de ces maires sont Républicains (103), 14 sont socialistes et 15 UDI (1). 49 maires encore qualifiés se présentent sous l’étiquette REM (La République en marche). Ils sont pour la plupart anciennement socialistes, radicaux de gauche ou sans étiquette, quelques-uns ont été élus maires sous l’étiquette Modem (Sylvain Waserman) ou UDI (Michel Bernos). Plus rarement, certains sont membres ou proches des Républicains (Jean-Claude Leclabart).Huit députés-maires sortants se présentent sous l’étiquette REM, dont le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Tous étaient députés PS ou Radicaux de gauche.Ce sont en tout 73 députés-maires sortants qui sont qualifiés pour le second tour, dont une majorité (45) sont Républicains.On peut relever par ailleurs que parmi les candidats au second tour figurent 7 présidents de conseils départementaux : Damien Abad (Ain), Éric Ciotti (Alpes-Maritimes), Hervé Saulignac (Ardèche), André Viola (Aude), Vincent Descoeurs (Cantal), Maurice Leroy (Loir-et-Cher) et Éric Straumann (Haut-Rhin). Eux aussi perdront automatiquement leur mandat s’ils sont élus. Rappelons en effet que la loi sur le non-cumul des mandats ne donne pas le choix aux élus : une fois qu'ils sont élus députés, leur autre mandat exécutif local (maire, adjoint au maire, président de conseil régional ou départemental, président ou vice-président d’EPCI), doit être abandonné sous trente jours.Sur la totalité des 1146 candidats, on compte 60 % d’hommes (687) et 40 % de femmes (459). L’âge moyen des candidats reste stable par rapport au premier tour, à 48,7 ans.