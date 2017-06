Les Rubans du patrimoine décernent leur palmarès 2017

Édition du 14 juin 2017

Les jurys du concours des Rubans du patrimoine viennent de décerner leurs prix pour cette édition 2017. Lancé en 1994 sous le nom de « Villes et Villages gagnants », cette opération distingue et récompense par des prix nationaux, régionaux et départementaux des communes ayant réalisé des opérations de rénovation, d’entretien, de sauvegarde ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti considéré comme un marqueur de leur identité.Les jurys régionaux et le jury national ont pris en compte plusieurs critères tels que l’intérêt et la valeur du patrimoine considéré, le parti architectural et la qualité de la mise en œuvre ainsi que les retombées de ces opérations d’un point de vue social, économique, culturel, environnemental et touristiqueSur les 16 dossiers proposés par les jurys régionaux, parmi les 112 dossiers éligibles reçus cette année, le jury national a décerné cinq prix nationaux. La commune de Réville (Manche) a été distinguée pour la restauration de son église (catégorie commune de moins de 3 500 habitants), celle de Pont-Saint-Esprit (Gard) pour la restauration du lavoir municipal (catégorie commune entre 3 500 et 20 000 habitants) et la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) pour les aménagements intérieur et extérieur du Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre (catégorie commune de plus de 20 000 habitants). Le prix spécial du jury a été décerné à Croix (Nord) pour la rénovation de l'église Saint-Martin et le prix spécial « dynamisme territorial » à Le Poët-Célard (Drôme) pour la restauration de son château. Les lauréats nationaux se répartiront 15 000 euros.De plus, 11 prix régionaux et 41 prix départementaux ont été décernés par les jurys interrégionaux. La remise des prix nationaux aura lieu le 10 octobre prochain à Paris. Les prix régionaux et départementaux seront remis localement, lors de manifestations organisées dans les communes par les représentants des quatre partenaires au cours du second semestre 2017.Organisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération française du bâtiment, l'AMF, la Fondation du patrimoine et La Caisse d'épargne, ce concours porte sur les réalisations concernant tout type de bâtiment présentant un intérêt patrimonial, technique ou culturel particulier. Les opérations d'amélioration patrimoniale du cadre communal sont également éligibles.Il doit, toutefois, obligatoirement s’agir d’opérations dont les travaux ont été terminés au cours des trois années civiles écoulées, les édifices rénovés doivent avoir plus de 50 ans et les travaux doivent avoir été réalisés par des entreprises du bâtiment.Entre 1995 et 2016, 4472 collectivités ont participé au concours et 1 451 prix ont été décernés, dont 1 182 prix départementaux, 121 prix régionaux et 148 prix nationaux.