Aux législatives, les petites communes rurales ont voté bien davantage que les villes

Édition du 14 juin 2017

Franck Lemarc

L’abstention a été un élément décisif du premier tour des élections législatives. Mais où s’abstient-on le plus sur le territoire ? En analysant les données brutes fournies par le ministère de l’Intérieur, on s’aperçoit que, contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les territoires ruraux qui s’abstiennent le plus… loin de là.L’idée que les territoires ruraux se détournent massivement des scrutins est répandue mais elle n’est pas exacte : lors du scrutin de dimanche, ce sont les zones les plus urbanisées qui se sont le plus abstenues, tandis que les zones rurales ont connu des taux d’abstention parfois inférieurs de plus de dix points. La carte réalisée par Maire info, consultable ci-dessous, qui s’appuie sur les résultats par commune et non par circonscription, le montre clairement. Les zones les plus claires sont celles où la participation est la plus forte, et les plus foncées où l’abstention est la plus importante. Il apparaît clairement que les zones très rurales du centre et du sud-ouest, ou encore de la Bretagne, ont davantage voté que les zones très urbaines autour de la capitale, dans le Rhône, au bord de la Méditerranée ou dans le Nord.Les taux d’abstention sont également, de façon évidente, à corréler avec des critères sociaux : on s’abstient toujours nettement plus en Seine-Saint-Denis que dans les Yvelines (72 % d’abstention à Stains, 41% à Rambouillet). Les communes les plus pauvres du Nord, du Pas-de-Calais, de Moselle, des Ardennes, du couloir rhodanien, ont connu des taux d’abstention souvent supérieurs à 60 %. On peut également noter que la carte des communes où l’on s’est le plus abstenu recoupe en grande partie celle des communes où le vote FN a été le plus important à la présidentielle.Mais il semble aussi se dessiner une géographie de l’abstention en fonction de la taille des communes.Il convient d’abord de distinguer trois groupes distincts, aux résultats très différents : la métropole, les Outre-mer et les circonscriptions des Français établis hors de France. Les deux dernières tirent en effet les taux d’abstention vers le haut. À l’étranger, le moins que l’on puisse dire est que l’on vote très peu : moins de 20 % des 1,26 million de Français établis hors de France ont voté, avec dans certaines circonscriptions des taux d’abstention record (90 % à Moroni, 98 % à Damas). Côté Outre-mer, les taux d’abstentions sont là aussi très supérieurs à la moyenne nationale : autour de 74 % en Martinique et en Guadeloupe, 75 % en Guyane. La Réunion a un peu plus voté (autour de 65 % d’abstention), ainsi que la Nouvelle-Calédonie (64 %), la Polynésie française (58 %) et Mayotte (55 %). Champion des votants dans les Outre-mer : Wallis-et-Futuna, avec seulement 18,73 % d’abstention.S’il l’on ne considère maintenant que les communes de métropole, il apparaît bien que les petites communes ont davantage voté que les grandes, et les départements ruraux plus que les urbains. Quelques exemples sur les départements : la Lozère connaît un taux d’abstention de 40 %, la Creuse de 44%, le Cantal de 44%. À comparer au Rhône (51 % d’abstention), à la Seine-Saint-Denis (60,6%), à la Moselle (57 %), au Nord (54 %).Les statistiques sont plus frappantes encore si l’on corrèle le taux d’abstention et la taille des communes – ce que permet l’analyse du fichier des résultats commune par commune fourni par le ministère de l’Intérieur. Sur l’ensemble des communes comptant moins de 300 inscrits, le taux d’abstention est de 42 %. Sur celles de 10 000 habitants et plus, c’est 10 points de plus, soit 52 %.Encore plus parlant : si l’on considère la liste des communes où l’abstention a été supérieure à 60 % (elles sont 600), on constate qu’elles comptent en moyenne 4630 inscrits. En revanche, les 8290 communes où le taux d’abstention est inférieur à 40 % comptent une moyenne de 332 inscrits.Dernière statistique – qui va dans le même sens : si l’on considère les 309 communes où le taux d’abstention a été inférieur ou égal à 20 %, on s’aperçoit que ce sont là encore de très petites communes (50 inscrits en moyenne) : une seule d’entre elle dépasse les 300 inscrits (Larroque en Haute-Garonne, 309 inscrits).On peut enfin saluer les champions toutes catégories du civisme, à savoir les dix communes qui affichent un taux de participation de 100 %. Il s’agit de Nossage-et-Bénévent (Hautes-Alpes), Courcelles-sur-Voire (Aube), Cahuzac (Aude), Les Goulles (Côte-d’Or), Montmarlon (Jura), Le Champ-de-la-Pierre (Orne), Nauvay (Sarthe), Épécamps (Somme), et enfin Rapey et Varmonzey, dans les Vosges.