Créations d’emplois : l’Insee confirme une augmentation « solide » au premier trimestre

Édition du 13 juin 2017

Les créations d’emplois augmentent de nouveau « solidement », selon les résultats du premier trimestre publiés ce matin par l’Insee. Avec 89 700 nouveaux postes créés depuis le début de l’année, l’Institut fait état d’une hausse de 0,4 % après une progression de 0,3 % au trimestre précédent. Ce qui représente pour l’économie française dix mois consécutif de création nette d’emplois salariés.Dans le détail, l’emploi salarié a augmenté de 80 300 postes dans le privé et de 9 500 dans la fonction publique. Sur un an, il a ainsi progressé de 1,2 %, soit 284 100 postes, dont 255 400 dans le privé et 28 700 dans la fonction publique.Ce sont les secteurs des services marchands et non marchands qui ont été les plus concernés par ces créations d’emplois avec, respectivement, une hausse de 54 600 (+0,5 %, hors intérim) et 13 100 (+0,2 %) des effectifs entre janvier et mars.Malgré un ralentissement de l’emploi intérimaire en ce début d’année 2017 avec un accroissement de 17 000 postes (soit + 2,5 % après + 6,7 % au dernier trimestre 2016), ce dernier reste en forte hausse sur un an (+93 000, soit + 15,6 %).Bien que l’emploi continue de baisser dans l’industrie, le secteur de la construction, quant à lui, se redresse. Alors que l’emploi y baissait de manière quasi continue depuis 2008, il a augmenté de 9 300 postes au premier trimestre, soit une hausse de 0,7 %.Au final, ces accroissements des effectifs ont plus que compensé les nouvelles destructions de postes dans l'industrie dont l’érosion se poursuit (-5 200, -0,2 %), souligne l'Insee.