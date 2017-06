Édition du 12 juin 2017

La Banque postale abaisse son seuil de financement des collectivités à 40 000 euros

La Banque postale a annoncé avoir décidé d’abaisser le seuil d’octroi de ses crédits moyen long terme à destination des collectivités locales à 40 000 euros. L’objectif est de « répondre plus efficacement aux besoins des petites communes », a expliqué, dans un communiqué publié la semaine dernière, la filiale du Groupe La Poste qui a précisé avoir « écouté l’ensemble des élus » avant de prendre cette décision.

Depuis le développement de son activité à destination des collectivités locales, il y a quatre ans, La Banque postale avait déjà diminué le seuil d’octroi de ses crédits. Initialement fixé à 200 000 euros, il avait été ramené progressivement à 50 000 euros avant d’être donc abaissé à 40 000 euros.

La banque, qui accompagne les différents territoires dans le financement de leurs projets et de leurs actions de développement (comme, par exemple, la voirie, l’eau et l’assainissement, les écoles, les maisons de santé…), rappelle que les communes de moins de 5 000 habitants et leurs intercommunalités ont représenté, l’an passé, la moitié des contrats de crédit moyen long terme mis en place par La Banque postale.

Depuis 2015, La Banque postale est également devenue le premier prêteur des collectivités locales et des hôpitaux publics, selon le dernier observatoire de la dette locale établi par le cabinet Finance active. Elle a contribué, l’an passé, à hauteur de 42 % des financements réalisés par des établissements bancaires et accordés aux collectivités avec un montant moyen de 13,7 millions d’euros empruntés.