Les prix des logements anciens continuent d’augmenter

Édition du 6 juin 2017

Les prix des logements anciens ont continué d’augmenter au premier trimestre 2017, selon l’indice Notaires-Insee, publié la semaine dernière. Sur un an, la hausse des prix s’est amplifiée de 3 % en France, contre 1,5 % lors du trimestre précédent. La progression est plus importante pour les appartements et (+ 3,4 %) que pour les maisons (+ 2,6 %).Comparé aux trois derniers mois de 2016, les prix ont augmenté de 1,9 % au premier trimestre 2017 avec une hausse quasi similaire entre les appartements (+ 1,9 %) et les maisons (+ 1,8 %).En Île-de-France, les prix des appartements ont flambé, avec une augmentation de 4,5 % - et même de 5,5 % à Paris - sur un an qui continue à tirer les prix à la hausse dans la région avec une progression de 3,8 % par rapport au premier trimestre, après 2,6 % et 2 %. Au premier trimestre 2017, les prix des logements anciens en Île-de-France ont augmenté de 1,8 % par rapport au dernier trimestre de 2016, après une hausse de 0,4 %.En province, la même tendance est observée avec une progression de 1,9 % au premier trimestre 2017, bien plus importante qu’au trimestre précédent (+ 0,3 %). Sur un an, la hausse des prix s’est établie à + 2,6 %. Une hausse donc moins marquée qu’en Île-de-France et équivalente pour les maisons (+ 2,6 %) et les appartements (+ 2,5 %).Concernant le volume annuel des transactions, il continue de progresser. « En mars, le nombre de transactions réalisées au cours des 12 derniers mois atteint le niveau historique de 881 000 », indiquent les notaires. Un an plus tôt, il n’atteignait que 809 000 à la même période. Un niveau atteint « dans un contexte de croissance tendancielle du parc de logements existants », d’environ +1 % en moyenne par an depuis 30 ans.