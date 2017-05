Édition du 30 mai 2017

Lancement de la semaine du développement durable

L’actualité politique du moment l’a sans doute fait passer un peu inaperçue, mais la semaine du développement durable a commencé hier, et va durer jusqu’au lundi 5 juin.

Cette initiative, aujourd’hui européenne, se déroule en partenariat entre le ministère chargé de l’écologie (aujourd’hui ministère de la Transition écologique et solidaire, qu’on appellera sans doute rapidement MTES), l’AMF, l’Ademe, le groupe La Poste et d’autres partenaires. Elle a pour objectif, détaille le ministère, « de faciliter les différentes formes de mobilisation concrètes, individuelles et collectives, afin de promouvoir le développement durable et de sensibiliser à ses enjeux », et de faire connaître les « 17 objectifs du développement durable » adoptés par les Nations unies en 2015 (1). Ces objectifs ne sont pas seulement liés à des questions écologiques ou environnementales, mais aussi sociales et économiques. Le ministère dirigé aujourd’hui par Nicolas Hulot porte spécifiquement les objectifs tels que la lutte contre le changement climatique, les énergies propres, l’eau ou la ville durable.

Tout au long de l’année, il est possible de répondre à un appel à projets du ministère pour organiser un événement lors de la semaine du développement durable. Ces projets peuvent être portés par tous types d’acteurs (collectivités, associations, particuliers, entreprises, écoles), à condition qu’ils soient à but non lucratif. « Il peut s'agir de conférences, d'expositions, d'organisations de marchés, de projections de films, d'activités associatives, d'initiatives d’entreprises durables, de projets d’éducation... », explique le ministère. L’an dernier, 1661 événements ont été organisés en France, et 4146 à l’échelle de l’Europe.

Cette année, peut-être en lien avec le manque de publicité fait à l’événement au niveau gouvernemental, le nombre de projets inscrits est assez nettement en baisse, avec 1136 inscriptions sur le site du ministère.

De nombreuses communes et intercommunalités organisent des événements cette semaine. Même si aucune liste ne permet de faire des statistiques précises, la carte interactive présentée par le site montre que les collectivités sont moteurs dans l’événement. Quelques exemples aux quatre coins du pays : la commune de Saint-Junien (Vienne) organise un événement par jour pendant toute la semaine, largement tournés vers la connaissance de la biodiversité ; l’agglomération de Fécamp (Seine-Maritime) organise un nettoyage des déchets sur la plage par les habitants ; la communauté de communes du Pays d'Oloron et des Vallées du Haut-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) organise plusieurs événements autour des modes doux et de l’éco-conduite ; la commune de Contrexéville (Vosges) propose des « sorties naturalistes » autour des zones humides et des mares ; la communauté de communes du pays d'Évian et de la Vallée d'abondance (Haute-Savoie) organise quant à elle une journée de réflexion et d’échanges sur le recyclage des meubles.

Nicolas Hulot a lancé hier cette journée en mettant l’accent sur la nécessité de ne pas limiter la notion de développement durable aux questions écologiques et de conjuguer « enjeux écologiques et solidarité ». « Nous devons changer de société pour aller vers une société qui préserve, qui protège et qui partage, c'est cela le développement durable », a déclaré le nouveau ministre, qui a expliqué qu’il aimerait ajouter à la devise « liberté, égalité, fraternité », les mots « solidarité, diversité, sobriété, humilité et dignité ».

F.L.





(1) Éradication de la pauvreté, sécurité alimentaire, santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les hommes et les femmes, gestion durable de l’’eau, énergies propres, travail décent, infrastructures résilientes, réduction des inégalités, villes et communauté durables, consommation et production responsables, lutte contre les changements climatiques, vie aquatique marine, vie terrestre, paix et justice, partenariats.