Édition du 29 mai 2017

Décès du maire de Saint-Germain-en-Laye, Emmanuel Lamy

Le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Emmanuel Lamy, 69 ans, est mort mercredi dernier des suites d'un accident vasculaire cérébral. L'élu (Les Républicains) est décédé dans l'après-midi à l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine), dans la banlieue ouest de Paris, a précisé à l'AFP sa première adjointe, Marta de Cidrac.

Emmanuel Lamy était entré au conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye en 1983, puis avait été élu maire en 1999, à la suite de la mort de Michel Péricard. Il avait été réélu à la tête de cette commune de 40 000 habitants lors des élections municipales de 2001, 2008 et 2014. Diplômé de l'ENA, il avait fait sa carrière professionnelle dans la haute fonction publique, notamment dans les cabinets des ministres de droite André Rossinot (1986-1988) et Alain Carignon (1993-1994).

Dans un communiqué publié mercredi soir sur le site internet de la commune, « le conseil municipal et le personnel de la ville s'associent à la très grande douleur de son épouse Alice Lamy et de ses deux enfants ». Le président de l’AMF a aussi réagi à cette disparition. Dans une lettre adressée à l’épouse du défunt, François Baroin écrit : « Dans ces fonctions ainsi que dans celles de président de plusieurs syndicats intercommunaux, il a fortement contribué au développement de sa ville avec ses qualités d’écoute et de très grande disponibilité ». Le président de l’AMF, salue aussi dans son courrier « sa très grande expérience comme membre de la commission des villes et territoires urbains de l’AMF ainsi qu’au sein de son groupe de travail numérique ». (Avec AFP)