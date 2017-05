La qualité des eaux de baignade continue à s’améliorer en Europe

Édition du 24 mai 2017

A.W.

Plus de 96 % des eaux de baignade européennes présentaient les conditions de qualité minimales établies par l’Union européenne et 85,5 % des sites contrôlés répondaient aux normes de qualité les plus strictes (qualité « excellente »), en 2016, selon le dernier rapport de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), publié hier, sur la qualité des eaux de baignade.Ce rapport confirme une « tendance positive » relevée au cours de ces 40 dernières années puisque « la qualité des eaux de baignade n’a cessé de s’améliorer dans toute l’Europe », s’est réjouie la Commission européenne dans un communiqué. Les eaux de baignade sont donc « beaucoup plus propres qu’il y a 40 ans », époque durant laquelle « de grandes quantités d’eaux usées municipales et industrielles non traitées ou partiellement traitées s’y déversaient librement », rappelle la Commission.La proportion des eaux classées comme étant « d’excellente qualité » a ainsi augmenté en cinq ans, passant de 78,1 % en 2011 à 85,5 % en 2016. Reste que 1,4 % des sites de baignade ont encore été classés comme ayant une eau de qualité « insuffisante » (pouvant « entraîner des maladies »). Même si ces eaux de baignade de qualité « insuffisante » ont connu une « forte baisse » entre les saisons balnéaires 2015 et 2016, passant de 383 à 316, les sites répertoriés doivent être fermés lors de la saison balnéaire suivante et sont soumis à l’obligation de mettre en place des mesures pour réduire la pollution et supprimer les dangers pour la santé des baigneurs.Mais une grande disparité demeure entre les différents pays européens. Si le Luxembourg, Chypre, Malte, la Grèce et l’Autriche ont les eaux les plus propres d’Europe avec au moins 95 % de leurs eaux de baignade qui ont été classées en qualité « excellente », l’Italie (100 sites de baignades, soit 1,8 %), la France (82 sites, soit 2,4 %) et l’Espagne (39 sites, soit 1,8 %) possèdent le plus grand nombre de sites de baignade où la qualité des eaux a été jugée « insuffisante ».La situation s’est toutefois améliorée en France puisque 95 sites étaient considérés de qualité « insuffisante » en 2015. La qualité de 24 sites de baignade français est passée d’insuffisante à suffisante ou mieux, soit la meilleure progression en Europe. Mais, dans le même temps, la qualité de 12 sites a baissé d’au moins suffisante à insuffisante. Certains autres sites n’ont pas fait l’objet de classification en 2016.Par ailleurs, tous les sites de baignade déclarés en Autriche, en Croatie, à Chypre, en Estonie, en Grèce, en Lituanie, au Luxembourg, en Lettonie, à Malte, en Roumanie et en Slovénie ont atteint une qualité au moins « suffisante » en 2016.Ce rapport, qui évalue la qualité des eaux de baignade, indique également où les sites de baignade de meilleure qualité sont susceptibles de se trouver cette année. Plus de 21 000 sites de baignade européens en eaux côtières et intérieures ont communiqué la qualité de leurs eaux en 2016 à l’occasion de ce rapport. Il recouvre les sites de l’ensemble de l’Union européenne ainsi que ceux de Suisse et d’Albanie.