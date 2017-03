Édition du 17 mars 2017

Construction en bois : l’Etat soutiendra 100 projets dans les petites communes

Cent projets de construction ou de réhabilitation utilisant du bois ou des matériaux biosourcés locaux dans des bourgs ou des territoires ruraux bénéficieront du soutien de l’Etat à travers un nouvel appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Bois-Bourg ». C’est ce qu’ont annoncé, hier, lors d’un déplacement dans les Vosges, les ministres du Logement et de l’Agriculture, Emmanuelle Cosse et Stéphane Le Foll.

Ce soutien sera ciblé sur les communes de moins de 10 000 habitants et portera sur plusieurs catégories de bâtiments : petits logements collectifs, maisons individuelles, commerces, équipements publics…

« En matière de réhabilitation, les projets retenus illustreront la diversité des emplois possibles du bois, matériau léger et particulièrement pertinent pour ce type d’intervention sur le bâti existant : travaux d’extension, surélévation, aménagement des combles, rénovation énergétique… », indiquent les ministres dans un communiqué.

Un financement public d'environ 300 000 euros accompagnera ces 100 projets. Ils pourront par ailleurs bénéficier du soutien prévu dans le cadre des programmes « Cent constructions publiques en bois local », le projet Arbre et l'expérimentation du label « énergie-carbone » (E+C-).

L’objectif de cet AMI est de « dynamiser la filière forêt-bois » en lançant des constructions performantes au plan environnemental mais aussi de « démontrer l’opérationnalité » de l’utilisation du bois dans des travaux de réhabilitation et alimenter l’observatoire de l’expérimentation du label « énergie-carbone » (E+C-) qui préfigure la future réglementation environnementale du bâtiment.

Cet appel à projets « doit permettre d’accompagner financièrement et techniquement des acteurs qui en auraient envie de se tourner vers la construction bois tout en les aidant à lever les obstacles qu’ils rencontreraient », a expliqué Stéphane Le Foll.

En juin dernier, l’appel à manifestation d’intérêt « Immeuble de grande hauteur en bois » a déjà permis de sélectionner 24 villes où seront construits 36 immeubles en bois de grande hauteur.