Grand oral des candidats à la présidentielle devant les maires de France, le 22 mars

Édition du 16 mars 2017

F.L.

Cela va constituer un moment important de la campagne électorale : mercredi prochain, le 22 mars, tous les candidats qualifiés pour le premier tour de l’élection présidentielle vont venir s’exprimer devant les maires, à l’initiative de l’AMF et de franceinfo.Lors de ce grand oral, animé par Philippe Vandel (franceinfo), les candidats seront chacun appelés à s’exprimer sur le Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité publié par l’AMF le 1er février dernier. Dans ce Manifeste, l’association définit quatre principes essentiels : la garantie de la place de la commune, la reconnaissance par l’État des collectivités comme partenaires, la co-construction des politiques publiques par l’État et les collectivités, et un « pacte financier » sur l’ensemble de la mandature, assurant « la stabilité et la prévisibilité des ressources et des charges des communes et des intercommunalités ». De ces quatre principes découlent 15 engagements sur lesquels l’AMF va demander aux candidats de s’exprimer.Après l’ouverture de la journée par les responsables de Radio France et de franceinfo – qui représenteront la puissance invitante, puisque les débats auront lieu à la Maison de la radio – et une allocution d’accueil de la maire de Paris, Anne Hidalgo, les dirigeants de l’AMF, François Baroin et André Laignel, présenteront le Manifeste. Puis, la parole sera donnée aux candidats, qui auront chacun un temps donné (dépendant du nombre final de candidats) pour s’exprimer sur le Manifeste puis pour répondre à deux questions, posées par des présidents d’associations départementales de maires au nom de tous leurs collègues et représentant la diversité des territoires et les règles habituelles de pluralisme propres à l'AMF .À ce jour, tous les candidats qui ont reçu les 500 parrainages nécessaires ont accepté de venir personnellement à cette rencontre. Ils sont pour l’instant au nombre de huit : Nathalie Arthaud, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. On saura finalement dès samedi prochain si d’autres candidats sont qualifiés, puisqu’un communiqué du Conseil constitutionnel, diffusé hier, annonce que « la liste définitive » des candidats sera publiée samedi 18 en fin de matinée. Deux à trois candidats supplémentaires sont encore susceptibles, semble-t-il, d’obtenir les 500 parrainages.Lors de cette journée, qui durera de 9 h 30 à 16 h 45, deux grands témoins s’exprimeront également : l’académicien Erik Orsenna et le politologue Pascal Perrineau, qui donneront leur vision de « la commune du XXIe siècle ».La journée se déroulera en présence de plusieurs centaines de maires, et les interventions des candidats seront retransmises en direct sur LCP et Public Sénat.