Forces de l’ordre : un rapport de l’IGF et de l’IGA valide la création de près de 9 000 postes

Édition du 7 mars 2017

Les effectifs dans la police nationale et dans la gendarmerie nationales auront augmenté de près de 9 000 postes entre 2013 et la fin 2017, selon un rapport rédigé conjointement par l’IGF (Inspection générale des finances) et l’IGA (Inspection générale de l’administration). Ce rapport qui avait été commandé en novembre dernier aux deux inspections par l’ex-ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, fait partie de la quarantaine de documents mis en ligne sur le site internet de l’IGF dans le cadre de l’open data.Selon le rapport, les forces de l’ordre de l’Etat ont bénéficié d’un renfort de 6 551 équivalents temps plein (ETP) pour la période 2013-2016 auxquels vont s’ajouter les 2 286 ETP programmés pour 2017. Au total, ce sont 8 837 emplois supplémentaires qui auront été créés au 31 décembre 2017 : 5 649 dans la police et 3 188 dans la gendarmerie. Un total qui inclut la création d’emplois liés aux plans de renfort (plan de lutte antiterrorisme [PLAT], pacte de sécurité [PDS] et plan de lutte contre l'immigration clandestine [PLIC]) décidés par le gouvernement au cours de l’année 2015.Selon le document, ces plans de renfort « ont prioritairement bénéficié aux services spécialisés (renseignement, police judiciaire, immigration) ». Ainsi, près de 1 000 ETP ont été créés dans les services de renseignement, notamment au sein de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), du service central du renseignement territorial (RT) et de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris.« La mise en œuvre des plans de renfort s'appuie à la fois sur des mutations profilées au sein des forces de sécurité et sur des recrutements au sein des écoles », note le rapport. Ses auteurs saluent également « la mobilisation exceptionnelle » des appareils de recrutement et de formation de la police et de la gendarmerie nationales. Cet effort a notamment été rendu possible par une réduction de la durée de formation « en école » en gendarmerie comme en police où elle est passée de 12 mois à environ 10 mois. Les effectifs en école de formation sont passés de 13 000 en 2013 à 25 000 en 2016.