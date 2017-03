Édition du 3 mars 2017

Logements : les mises en chantier et les permis de construire continuent de progresser

Le nombre de logements autorisés à la construction a continué de progresser de novembre 2016 à janvier 2017, augmentant de 17,9 % par rapport à la même période l’an passé, pour s’établir à 121 800 permis de construire. Dans le même temps, les mises en chantier de logements neufs ont crû de 10,7 %, à 108 100 unités.

Les indicateurs de la création de logements publiés, mardi, par le Commissariat général au développement durable (CGDD) confirme la « dynamique très positive » de l’année 2016. La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, s’en est félicitée dans un communiqué en notant que « 2016 aura été une grande année pour le logement, et le secteur s’inscrit d’ores et déjà dans cette tendance pour 2017 ».

Ainsi, ce sont près de 464 000 permis de construire qui ont été délivrés en un an, soit une hausse de 16 % par rapport au cumul des 12 mois précédents. Principal moteur de cette dynamique, les autorisations de logements collectifs (privés et sociaux) ont progressé de 19,3 % sur l’année, à 244 900 unités, mais ont toutefois légèrement fléchi par rapport au dernier trimestre (-1 %). Les autorisations de logements individuels ont également augmenté de 14,5 % sur un an et s’accélèrent depuis quelques mois avec une progression de 9,9 % par rapport au trimestre précédent.

De la même manière, les constructions effectives sont en nette augmentation puisque 385 300 logements ont été mis en chantier ces 12 derniers mois, soit une hausse de 13,2 % par rapport à l’an passé. Là aussi, la dynamique a été principalement portée par le collectif (+ 16 %) mais également par l’individuel qui a crû de 9 %.

La construction de locaux non résidentiels n’est pas en reste puisqu’elle progresse encore au cours du dernier trimestre, en particulier pour les bureaux (+21,6 %) et les locaux industriels (+18,4 %). Plus de 9 millions de mètres carrés ont ainsi été autorisés durant cette période (+3,2 %), soit 37,8 millions sur douze mois (+3,8 %).

Par ailleurs, 24,1 millions de mètres carrés de locaux d'activité ont été mis en chantier au cours des douze derniers mois, soit une hausse de 2,8 % sur l'année.