Lancement d’un appel à projets pour la « reconquête de la biodiversité »

Édition du 2 mars 2017

Le Commissariat général à l'investissement, l'Ademe et le ministère de l'Environnement ont lancé un appel à projets du programme d'investissement d'avenir (PIA) intitulé « sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité ».Cet appel à projets doit contribuer au cofinancement de projets territoriaux innovants permettant la préservation et/ou la restauration de la biodiversité sur tout type d’écosystème et sur l’ensemble du territoire national. Il est destiné aux collectivités territoriales (régions, départements, métropoles, agglomérations, pays, EPCI à fiscalité propre et communes) mobilisées pour la biodiversité à travers un projet répondant à deux critères : « Caractère innovant démontré » et « réplicabilité et objectifs de moyen et long termes ».Les projets attendus peuvent porter sur un ou plusieurs de ces quatre axes : « développer des projets territoriaux innovants », « développer la connaissance, la sensibilisation et la formation des acteurs locaux », « développer des projets alliant biodiversité et prévention des risques » ou encore « déployer des nouveaux outils de la loi de reconquête de la biodiversité et des paysages et intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles ».Les projets présentés doivent s’élever à au moins 700 000 euros, dont 60 % consacrés à la partie innovante éligible aux critères cités ci-dessus.Le téléchargement des pièces de l'appel à projets et le dépôt des projets (avant le 20 mars à 17 heures) se font ici . Tout porteur de projet désireux de soumettre sa candidature devra, cependant, prendre contact au préalable auprès de la cellule nationale d'ici fin février à l'adresse suivante : pia-sites-pilotes-de-biodiversite@developpement-durable.gouv.fr