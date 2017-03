Services publics locaux : les Français et les fonctionnaires territoriaux plébiscitent le rôle des collectivités

Édition du 1er mars 2017

E.Q.

L'Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) a dévoilé, hier, à Paris les résultats du sondage exclusif réalisé par Ipsos auprès de 1004 Français et 500 fonctionnaires territoriaux sur le thème du service public local. Il en ressort que 84 % du grand public et 94 % des territoriaux déclarent faire confiance aux collectivités locales concernant l'organisation des services publics, contre respectivement 16 % et 6 % à l'Etat. Sur la qualité des prestations et services fournis par les collectivités, les fonctionnaires se montrent plus enthousiastes (93 % de oui) que le grand public (77 %). Toutefois, si 75 % des usagers se disent satisfaits, ils rejoignent les territoriaux (45 %) pour déplorer une détérioration ces dernières années de ces services et prestations.Sur le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales, « sans allocation des dotations financières nécessaires », 51 % des Français et 66 % des territoriaux pensent que les collectivités « ne pourront pas remplir leurs nouvelles missions et maintenir le même niveau de prestations sans augmenter les tarifs ou les impôts locaux ».Le sondage Ipsos fait apparaître également une convergence entre grand public et fonctionnaires sur les domaines nécessitant une augmentation des dépenses. La formation des infirmières, des demandeurs d'emploi, les crèches et l'accueil de la petite enfance forment ainsi le trio de tête. S'agissant de la réforme des politiques publiques, 92 % des Français sont favorables à un renforcement du contrôle de ces politiques par des audits citoyens tandis que 92 % des territoriaux considèrent que « l'on modifie trop souvent l'organisation institutionnelle et territoriale du territoire ». Les deux parties optent pour un maintien des services publics en zone rurale (92 % du grand public et 96 % des territoriaux) et l'installation obligatoire des nouveaux médecins dans les zones à faible densité médicale (90 % et 95 %). Des points de divergence apparaissent toutefois, notamment sur l'ouverture de services ou d'équipements plus tard le soir et le week-end (69 % du grand public favorables contre 56% de territoriaux).La deuxième partie du sondage sur la fonction publique territoriale révèle que 67 % des Français ont une bonne opinion des fonctionnaires territoriaux versus 46 % envers les fonctionnaires d'Etat. La question du statut de la fonction publique fait apparaître des clivages plus marqués : 23 % du grand public se prononce en faveur de sa suppression, contre à peine 3 % de fonctionnaires et 17 % des Français pour sa conservation, contre 39 % des fonctionnaires. Mais, 60 % du grand public et 58 % des fonctionnaires se déclarent en faveur de son assouplissement. Parmi les principales pistes, le rétablissement du jour de carence (85 % des Français y sont favorables et 54 % des fonctionnaires), la mobilité entre emploi public et privé (83 % et 76%) et l'ouverture de la fonction publique territoriale à des hommes et femmes venus d'autres horizons (83 % et 79%).