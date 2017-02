La culture, victime de la baisse des dotations

Édition du 27 février 2017

F.L.

L’Observatoire des politiques culturelles (OPC) et le ministère de la Culture viennent de publier une note de conjoncture sur le financement de la culture par les collectivités territoriales. Bien que partielle, cette enquête fait clairement ressortir une tendance à la baisse des crédits alloués à la culture – conséquence hélas attendue de la diminution des dotations de l’État.Ont répondu à l’enquête de l’OPC, menée à l’été 2016, environ la moitié des départements, 10 régions et 64 communes – l’enquête s’étant focalisée sur les communes de plus de 100 000 habitants.Une tendance se dégage : 59 % des collectivités, tous niveaux confondus, ont diminué les crédits à la culture entre 2015 et 2016. Il s’agit bien d’une tendance : il y a des différences d’un territoire à l’autre, et si 59 % des collectivités interrogées déclarent avoir diminué leur budget culture, 30 % l’ont en revanche augmenté.Les différences s’expriment également dans le niveau des collectivités concernées. Côté régions, c’est du 50-50 : la moitié des régions ont augmenté leur budget culture, l’autre moitié l’a diminué. Mais en moyenne, sur l’ensemble des régions, l’OPC constate « une rétractation de 4 % » du budget culture, en fonctionnement. Les choses sont plus nettes en ce qui concerne les départements : la majorité des départements qui ont répondu à l’enquête « poursuit la baisse de leur effort en faveur de la culture ». Pour un tiers des départements, la baisse est même supérieure à 10 %. Ce sont les associations culturelles qui sont, et de loin, les principales victimes de cette politique : 60 % des conseils départementaux « réduisent leur contribution en leur faveur ». L’OPC analyse ces chiffres comme « une tendance des départements à se replier sur leurs compétences historiques et obligatoires ».Concernant les villes, l’enquête a porté sur « un peu plus d’un tiers des villes de plus de 100 000 habitants ». Là encore, on constate une baisse des budgets de fonctionnement dédiés à la culture dans la moitié des cas. « Du fait de la place majoritaire des villes dans le financement culturel, note l’OPC, l’impact sur les politiques territoriales d’une telle tendance à la baisse est particulièrement saisissant. » Sans surprise, les secteurs les plus impactés sont les bibliothèques, les festivals et le soutien aux associations.Lors de l’enquête, l’observatoire a également demandé aux collectivités comment elles envisageaient l’avenir. Un tiers environ des villes envisage de diminuer encore leur budget culture en 2017, mais un autre tiers « ne se prononce pas », ce qui, selon l’OPC, « peut relever de la simple prudence ou traduire un sentiment d’incertitude sur les choix à venir ». Une chose est certaine : les collectivités n’hésitent qu’entre stabilité et baisse. Seules 3 % d’entre elles envisagent d’augmenter leur budget culturel.L’observatoire n’entretient guère d’illusions sur les raisons de cette évolution : « La baisse des dotations de l’État constitue évidemment un élément d’explication structurel primordial pour comprendre (cette) dynamique négative. » Mais pas seulement : l’OPC parle aussi d’un « affaiblissement de l’ambition politique » dans ce domaine. « La culture, regrette-t-il, n’a plus la même évidence dans les politiques territoriales ».Depuis que s’est amorcé le mouvement de baisse des dotations, voici trois ans, l’AMF a bien souvent pointé du doigt le risque de voir la culture devenir la principale victime de ces baisses, les maires devant parfois trancher dans le vif pour préserver d’autres services plus directement vitaux pour la population. Lors de l’atelier sur les politiques culturelles, organisé pendant le 99Congrès des maires en juin 2016, David Nicolas, maire d’Avranches (Manche), résumait ainsi l’état d’esprit des élus confrontés à un désengagement de l’État et des autres niveaux de collectivités : « Mener une politique culturelle relève aujourd’hui du militantisme tant les difficultés financières sont grandes » !