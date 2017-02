Services publics locaux : 54 % des Français sont satisfaits mais les trois quarts craignent une dégradation

Édition du 20 février 2017

A.W.

Plus de la moitié des Français (54 % contre 46 %) se disent « satisfaits » des services publics locaux. C’est ce que révèle un sondage Odoxa, publié aujourd’hui, et réalisé par l’Institut de la gestion déléguée (IGD) et la presse régionale.Les services publics sont même les seuls domaines où les Français pensent disposer d’un « avantage concurrentiel » sur leurs voisins européens. Qu’ils soient nationaux (59 %) ou locaux (55 %), ils estiment à une nette majorité que la situation de ces services est « meilleure » et « plus enviable » dans l’Hexagone. A l’inverse, ils pensent être nettement moins bien lotis que les autres Européens s’agissant du chômage (88 %), de la croissance (86 %), du pouvoir d’achat (80 %) ou encore de l’immigration (78 %).Reste que les trois quarts des Français (75 %) sont particulièrement pessimistes quant à l’avenir puisqu’ils estiment que les services publics locaux vont se dégrader dans le futur (contre 25 % qui pensent que la situation va s’améliorer) et autant s’en inquiètent. Chose rare en France, cette inquiétude est unanime puisqu’elle est partagée, « dans des proportions comparables », au sein de tous les courants politiques : que ce soit par les électeurs de gauche (81 %), de droite (68 %) ou du Front national (75 %).Ils considèrent, d’ailleurs, à une grande majorité (84 %) que ce thème est un aspect important des programmes des candidats. Pourtant, près de trois quarts d’entre eux (74 %) jugent que la question de l’investissement dans les services publics locaux est un sujet qui est « rarement évoqué » dans les débats électoraux.Et même si 72 % d’entre eux ne « comprennent pas où les économies promises par beaucoup s’opéreront », le sujet est si important aux yeux des Français que près de six sur dix (59 %) affirment que les propositions des candidats sur ces questions impacteront leur choix au moment du vote.Ce baromètre, intitulé « regard des Français et des Européens sur les services publics » a été effectué entre le 5 et le 12 janvier auprès de 1 010 Français représentatifs de la population française et âgés 18 ans et plus.