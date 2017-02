Une collecte « historique » pour la Fondation du patrimoine en 2016

Édition du 17 février 2017



A.W.

Les Français auront été particulièrement généreux, l’an passé, avec la Fondation du patrimoine. L’année de ses 20 ans, celle-ci a réalisé la plus importante collecte depuis sa création. Au total, ce sont 15,7 millions d’euros qui ont été recueillis en faveur de projets de restauration du patrimoine, auprès de 46 000 donateurs.Les montants collectés ont ainsi augmenté de 14 % et le nombre de donateurs de 7 % par rapport à l’année précédente. Selon la Fondation du patrimoine, le don moyen des particuliers s’est élevé à 246 euros (+3 %) et celui des entreprises à 1 283 euros (+18 %). La collecte en ligne a été particulièrement soutenue et a atteint les 2,2 millions d’euros, soit une progression de 14 % par rapport à 2015. Ce sont près de 11 000 internautes (+9 %) qui ont fait un don moyen de 206 euros (+4 %).Cette collecte, qualifiée d’ « historique » par la fondation, a permis de lancer 840 nouveaux projets en 2016 sur un total de 2 500 projets ouverts aux dons. « Tous les types de patrimoine publics ou associatifs peuvent faire l’objet de souscriptions », rappelle la fondation, que ce soit du patrimoine immobilier, patrimoine mobilier ou du patrimoine naturel.Reste que la majorité de l’action de la fondation porte sur du petit patrimoine rural, dit de proximité. « Environ 80 % des projets que nous soutenons ne sont pas protégés au titre des monuments historiques comme les ponts, les lavoirs, les moulins… Par ailleurs, 74 % de notre action porte sur du patrimoine religieux, principalement des églises, et ceci non pas par notre propre volonté mais par celle des porteurs de projets car, souvent, le premier souci d’une commune rurale est de préserver son église », explique la Fondation du patrimoine.Ainsi, la fondation a, par exemple, lancé plusieurs souscriptions afin de sauver la collection d'automates du village de Vertheuil (Gironde), estimée à environ 53 000 euros et menacée de dispersion, de réhabiliter la maison de Maître de l’Île Tristan à Douarnenez (Finistère) pour 385 000 euros (première phase), mais aussi afin de réviser et remettre à niveau une locomotive à vapeur de Fleury-les-Aubrais (Loiret) ou encore de préserver la bibliothèque de Jean Giono à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence).