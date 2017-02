Les finances des collectivités se seraient améliorées en 2016, selon Christian Eckert

Édition du 15 février 2017

A.W.

Le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, a dévoilé, hier, devant la commission des finances de l’Assemblée, les chiffres « quasi définitifs » des budgets des collectivités territoriales pour 2016. Les collectivités auraient amélioré leur situation financière l’an passé, selon ces premiers chiffres qui seront définitivement arrêtés au mois de mars.Les capacités d’autofinancement des collectivités repartiraient même à la hausse avec une augmentation de 9,37 %. Un résultat inattendu puisque la Banque Postale estimait, en novembre dernier, qu’elle tablait sur une chute de 2,6% cette année (lire Maire info du 4 novembre 2016). « Tout cela cache des disparités selon la nature des collectivités », a toutefois nuancé Christian Eckert sans donner davantage de précisions, notamment, sur la situation du bloc communal.Les collectivités ont, pour atteindre ces résultats, dû maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. Celles-ci n’ont progressé que de 0,77%, « ce qui est une augmentation historiquement faible », a noté le secrétaire d’Etat. De la même manière, les frais de personnel n’ont crû que de 0,9 %. En parallèle, les recettes ont été dynamiques puisqu’elles ont progressé de 1,97 %.Malgré cela, dans le même temps, les investissements (hors remboursement) ont continué de diminuer de 2,29 %. Si le secrétaire d’Etat au Budget s’est réjoui face à cette baisse « beaucoup plus faible » que les années précédentes, du côté de l’AMF on estime que cela peut être « très mauvais ».« Alors que l’épargne brute augmente, les dépenses d’investissement continuent de baisser. On a une épargne qui ne trouve pas d’emploi. C’est une situation de blocage. Il faut cependant attendre les résultats pour le bloc communal qui réalise plus de 62% des investissements publics locaux… », indique-t-on ce matin à l’AMF. Lors de son dernier congrès, l'association avait révélé que les dépenses d'équipement du bloc communal avaient reculé de 25 % en deux ans (2014 et 2015). Des chiffres issus de son analyse des comptes de gestion du bloc communal en 2015 (lire Maire info du 1er juin 2016).