Édition du 15 février 2017

L'Etat devrait atteindre l'objectif de 10 000 apprentis accueillis fin 2017

La fonction publique d'Etat accueille en ce début d'année 2017 plus de 8 300 jeunes en apprentissage, a annoncé lundi le président de la République, François Hollande. C'est « un doublement par rapport à 2015 », a noté le chef de l'Etat, qui a précisé être « tout près de l'objectif fixé » de 10 000 apprentis d'ici la fin 2017.

La moitié d'entre eux suivent leur parcours d'apprentissage au sein de l'Education nationale tandis que 1 000 d'entre eux se forment au ministère de l'Intérieur et autant au ministère de la Défense. Bercy en reçoit 500, les ministère du Travail, de la Justice et de l'Agriculture plus de 200 chacun. En 2012, l'Etat en accueillait 700 tout « au plus », selon les données fournies par le chef de l'Etat.

L'apprentissage a « fait la preuve de son efficacité pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi », a rappelé François Hollande, qui l'a qualifié de « voie d'excellence ». Sept apprentis sur dix trouvent un emploi à l'issue de leur formation, selon lui. Le développement de ce dispositif vise aussi « à diversifier les recrutements » dans la fonction publique pour en faire « un miroir plus fidèle de la société française », a-t-il ajouté.

Les concours d'entrée devront s'ouvrir davantage aux jeunes, la fonction publique ne comptant « que 14,5 % d'agents de moins de 30 ans », a rappelé pour sa part la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin. Cela se fera notamment, a-t-elle dit, à travers la reconnaissance de toute expérience professionnelle antérieure du candidat et la création d'un nouveau contrat de droit public en alternance où près de 500 jeunes de moins de 28 ans sans emploi seront accompagnés pour préparer les épreuves des catégories A et B.

« L'Etat doit être un employeur exemplaire », a insisté le chef de l’Etat, estimant que « beaucoup reste à faire » dans le développement de l'apprentissage « notamment du côté des entreprises de plus de 250 salariés, qui préfèrent trop souvent payer la taxe que recruter ».

Selon une étude du ministère du Travail remise début février, en 2016, 276 100 jeunes sont entrés dans le dispositif dans le privé (+3 800, +1,4 %) et 13 300 dans le public (+2 200, +19,2 %). (AFP).