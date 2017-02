Une convention GRDF- Anah pour pour sécuriser les habitations chauffées au gaz

Édition du 7 février 2017

La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a annoncé hier la signature d'une convention pour la sécurisation des logements chauffés au gaz occupés par des propriétaires aux revenus modestes.La convention signée entre le distributeur de gaz GRDF et l'Agence nationale de l'habitat (Anah), « vise à améliorer l'entretien des installations intérieures de gaz naturel et réduire les risques d'accidents dans les logements de propriétaires aux revenus modestes », selon un communiqué du ministère.Valable jusqu'au 31 décembre 2019, la convention sera déclinée dans les territoires à travers des conventions locales d'application (CLA). Ces CLA associeront a minima le préfet, délégué de l’Anah dans le département, le cas échéant, le président de la collectivité délégataire de compétence, les représentants de GRDF au niveau local et les collectivités territoriales dans lesquelles le distributeur participera à la sécurisation des logements et à l’ingénierie de suivi-animation.GRDF s'est engagé à accompagner 5 000 logements en deux ans en réalisant par exemple à ses frais le diagnostic de l'installation de gaz du propriétaire, et en fournissant gratuitement un tuyau de raccordement à durée de vie illimitée à l'appareil de cuisson.L'opérateur remboursera le remplacement du robinet de commande de l'appareil de cuisson dans la limite de 150 euros et versera 100 euros pour l'achat d'un appareil de cuisson muni d'une sécurité de flamme, précise le texte de la convention signée hier. GRDF apportera également un soutien financier à l'Anah, pour l'aider à atteindre l'objectif de 100 000 logements rénovés en 2017 dans le cadre du programme Habiter mieux. « Cette aide pourra atteindre 575 000 euros par an dont 100 000 euros seront versés par anticipation à l'Anah », annonce le ministère du Logement.Dans 90 % des cas, les accidents liés au gaz se produisent à l'intérieur des logements, les ménages en difficulté étant davantage concernés par les risques liés à des défauts d'entretien des installations. GRDF achemine du gaz naturel pour le compte de plus de 30 fournisseurs auprès de 11 millions de clients.