9 bibliothèques municipales sur 10 agissent en faveur des publics empêchés

Édition du 7 février 2017

87 % des bibliothèques municipales ont mis en place au moins une action en direction des publics empêchés (personnes handicapées, hospitalisées ou sous main de justice). 80 % de ces actions visaient des publics en situation de handicap, 62 % des publics en établissement de santé et 55 % des publics sous main de justice, détaille une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) réalisée à la demande du ministère de la Culture. Cette étude sur « la lecture publique et les publics empêchés », qui a porté sur 443 bibliothèques municipales (BM), desservant des territoires de plus de 10 000 habitants, et 38 bibliothèques départementales de prêt (BDP), avait pour objectif de dresser un état de lieux des actions et des parteneriats mis en œuvre par ces bibliothèques en faveur des publics empêchés. Et les résultats sont plutôt bons, comme le souligne la ministre de la Culture en préambule du document, puisque « une large majorité » de ces biblitohèques publiques « a imaginé et mis en œuvre des actions et des partenariats en direction de ces publics empêchés ».Ce sont les actions à destination des personnes handicapées qui sont les plus courantes (80 % des BM et 50 % des BDP). Dans près de la moitié des cas, ces actions se concrétisent par un portage de documents, accompagné, de façon plus rare (1 BM sur 10), de lectures à voix haute. Les actions en faveur des personnes hospitalisées sont également fréquentes, apprend l’étude du Crédoc. Presque toutes les bibliothèques desservant plus de 10 000 habitants apparaissent en effet concernées, 94 % d’entre elles ayant au moins un établissement de santé dans la commune où elles sont situées. 62 % de ces bibliothèques ont mis une action en place. Cette dernière prend la forme la plupart du temps de prêts ou de dépôts dans les établissements de santé.Par ailleurs, la moitié des bibliothèques situées près d’établissements pénitentiaires a mis en place des actions à destination des personnes emprisonnées. Il s’agit de prêts ou dépôts de documents (1 sur 2) ; de formation de détenus auxiliaires de bibliothèque (4 sur 10) ; de mise à disposition d’un bibliothécaire (3 sur 10) et, de façon occasionnelle, d’organisation d’événements culturels ou des séances d’animation collectives.Enfin, 46 % des bibliothèques municipales ayant mis en place des actions ont au moins une partie de leurs agents formés à l’accueil et à la mise en place d’actions à destination des publics empêchés.