Une rencontre des présidents d'intercommunalité le 15 février à l’AMF

Édition du 3 février 2017

« Nous subissons une véritable réforme en profondeur des intercommunalités. Le nombre de ces intercommunalités a été réduit de près de 40 % », rappelle André Laignel, premier vice-président délégué de l’AMF. Pour aider les élus intercommunaux à décrypter tous les changements induits par cette réorganisation de la carte intercommunale, l’AMF organise dans ses locaux le 15 février prochain une rencontre des présidents d’intercommunalité. « Jamais les communautés n’auront connu une rationalisation aussi rapide et de telles ambitions en termes d’élargissement de leurs territoires », annonce l’association en préambule du programme de cette rencontre qui sera consacrée aux politiques de développement économique et d’aménagement et d’urbanisme.La rencontre qui sera ouverte par André Laignel et Françoise Gatel, respectivement président et rapporteure de la commission intercommunalité de l’AMF, comprendra deux grandes séquences. La première, consacrée à « la nouvelle configuration de l’action économique des intercommunalités », abordera notamment la question de la compatibilité des actions des communautés avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).La seconde séquence sera consacrée, quant à elle, aux « atouts de l’intercommunalité en matière d’urbanisme et d’aménagement ». Les échanges porteront notamment sur la façon dont les outils d’aménagement et d’urbanisme opérationnels, et en particulier le PLUi, peuvent contribuer à l’élaboration d’un projet territorial. Les débats seront clôturés par le président de l’AMF, François Baroin.A noter également l'intervention de Philippe Estèbe, enseignant à Sciences Po Paris, docteur en sciences politiques et en géographie.