« Ma fonction publique se réinvente » : Annick Girardin annonce les résultats de la consultation pour le 7 mars

Édition du 31 janvier 2017

E.Q.

Sous les ors de l’hôtel de Seignelay, rue de Lille à Paris, la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, a prononcé hier ses derniers vœux. Devant un parterre de représentants syndicaux, venus en nombre, de responsables d’associations professionnelles et de diverses personnalités des trois fonctions publiques, Annick Girardin a dressé le bilan de l’année 2016 au cours de laquelle elle a succédé à Marylise Lebranchu.Marquée par l’augmentation de 1,2% du point d’indice, gelé depuis six ans, l’entrée en fonction de la nouvelle ministre de la Fonction publique a été suivie d’un agenda social particulièrement dense. La mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) et le vote de la loi relative à la déontologie, aux droits et devoirs des fonctionnaires constituent les temps forts de l’année écoulée.Annick Girardin a rappelé également son credo en matière de laïcité. La commission « laïcité et fonction publique » créée en juin 2016 a ainsi débouché en décembre dernier sur le rapport d’Emile Zuccarelli, ancien ministre de la Fonction publique, d’où ressortent « un certain nombre de mesures effectives dans les plus brefs délais ».Faisant de la modernisation de la fonction publique l’un des fers de lance de son action, Annick Girardin a lancé une consultation appelée « Ma fonction publique se réinvente » et créé un fonds d’innovation RH doté d’un million d’euros. Le 7 mars prochain, la ministre présentera d’ailleurs les multiples initiatives prises partout en France dans ce domaine.Se disant très impliquée auprès des jeunes, la ministre de la Fonction publique a œuvré dans le sens « d’une plus grande ouverture de la fonction publique à la diversité, notamment au travers d’une série d’amendements de la loi égalité et citoyenneté promulguée le 28 janvier ».Dans les trois prochains mois, Annick Girardin entend faire avancer d’autres dossiers : l’ordonnance mobilité, la protection sociale complémentaire, l’accès au logement des fonctionnaires, le compte épargne temps et la circulaire temps de travail. Un plan d’actions en matière d’ouverture de la fonction publique et de promotion de la diversité sera connu prochainement. Il sera accompagné de « mesures fortes en faveur de l’égalité femmes-hommes », a ajouté la ministre annonçant la remise imminente du rapport de la députée Françoise Descamps-Crosnier sur le sujet.