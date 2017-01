Les Français peu convaincus de l’efficacité réelle de la nouvelle loi montagne

Édition du 27 janvier 2017

Neuf Français sur dix (89 %) estiment que les territoires de montagne représentent un atout pour la France et trois quarts (75 %) qu’il s’agit de territoires d’avenir notamment sur le plan économique et agricole. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé par l’Ifop pour le compte de l’Association nationale des élus de montagne (Anem) rendu public en début de semaine. Mais s’ils jugent que les territoires de montagne sont un atout et ont un avenir, les Français sont, à l’inverse, très critiques sur la façon dont leur potentiel est valorisé. Ainsi, 73 % des personnes interrogées estiment que le « potentiel des territoires de montagne est insuffisament valorisé » et que les difficultés des personnes y vivant sont sous-estimées (77 %).Les résultats du sondage montrent aussi que 45 % des Français trouvent les conditions de vie en montagne moins bonnes que celles de l’ensemble des Français. Trois quarts des personnes interrogées trouvent que la situation est moins bonne en ce qui concerne l’accès aux soins (77 %), l’accès aux services publics (75 %) et en matière d’emploi (65 %). Ils sont un peu moins nombreux à trouver la situation des habitants de montagne moins bonne en ce qui concerne l’école (45 %) et le coût de la vie (45 %).Les Français se montrent également critiques sur l’action des pouvoirs publics dans ces territoires de montagne. Si 55 % estiment que cette action cherche à préserver l’environnement et le cadre de vie, seulement 35 % d’entre eux jugent que la puissance publique s’occupe suffisamment de ces territoires de montagne et de leurs habitants. De même, l’impact prêté à la nouvelle loi montagne adoptée en décembre dernier est plus que mesuré. Si pour 37 %, contre 16 % qui pensent le contraire, la loi montagne va améliorer durablement la qualité de l’environnement et du cadre de vie, seuls 21 %, contre 28 %, pensent que cela aura une influence bénéfique sur le coût de la vie en montagne. Un quart à peine des personnes interrogées estiment par ailleurs que le nouveau texte aura des conséquences bénéfiques en matière d’emploi (25 %), d’accès aux soins (25 %) et d’accès aux services publics (24 %).