Édition du 25 janvier 2017

Action Logement va vendre une partie de son parc pour acquérir 100 000 logements intermédiaires

Action Logement (ex-1% Logement) prévoit de vendre 1% de son parc immobilier par an, afin notamment d'acquérir 100 000 logements intermédiaires en cinq ans dans les zones tendues, tout en recentrant son activité sur le logement social. C’est à l'occasion de ses voeux, que le président d'Action Logement, Jacques Chanut, a annoncé hier que l'organisme va « réaliser un programme d'acquisition de 100 000 logements intermédiaires en cinq ans ».

Ses filiales dédiées aux logement locatif intermédiaire, regroupées dans « trois ou quatre » entités régionales auront pour mission « d'acquérir au plus vite » des programmes neufs dans les zones tendues, tout en cédant « progressivement le patrimoine existant, afin de dégager des ressources nouvelles nécessaires à ces acquisitions ».

L'organisme qui collecte la participation des employeurs à l'effort de construction (Peec), versée par les employeurs privés, vendra ainsi 1% de son parc par an, a précisé Jacques Chanut.

Ces ventes devraient concerner des territoires où la demande en logements a diminué, comme les bassins d'emploi en crise. Ces opérations permettront, « pour le plus grand bénéfice des salariés qui attendent un logement social, de trouver des ressources nouvelles conséquentes, pour développer le parc là où c'est nécessaire », c'est-à-dire dans les zones économiquement dynamiques, a-t-il indiqué.

Enfin, Action Logement recentrera l'ensemble de ses fonds et de son activité sur le logement social, « qui inclut bien entendu le locatif intermédiaire ». Ce recentrage se traduira par la cession des activités relevant du secteur concurrentiel, telles que l'administration des biens et la promotion privée, « sans aucun licenciement ».

Enfin un partenariat avec la Fnaim, en cours de finalisation, doit permettre de mieux faire connaître la caution locative Visale - financée par Action Logement - à destination des jeunes de moins de 30 ans, salariés, chômeurs ou étudiants, qui démarre très lentement.

Doté de 4,1 milliards d'euros de ressources en 2015 (dont 1,7 milliard tiré de la Peec), l'organisme, qui gère un patrimoine de 948 000 logements et compte 18 000 salariés, s'est aussi fixé l'objectif de doubler en cinq ans la production de ses filiales immobilières, à 50 000 logements. (AFP)