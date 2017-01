Un million d’euros pour financer des projets innovants dans la fonction publique

Édition du 24 janvier 2017

Le ministère de la Fonction publique a invité, hier, les agents des trois versants de la fonction publique à participer à un appel à projets national. Pour cela, un fonds de soutien d’un million d’euros dédié à l’innovation en matière de ressources humaines, appelé « fonds d’innovation RH », a été créé par la circulaire du 22 décembre dernier.Les projets éligibles à ce dispositif devront promouvoir l’innovation managériale et se diffuser à l’ensemble de la fonction publique. Ils seront principalement jugés sur « leur caractère innovant », mais « d’autres critères » seront également pris en compte tels que « la compréhension des enjeux, la faisabilité ou encore le calendrier prévisionnel », explique le ministère qui précise que les projets interministériels ou associant plusieurs versants de la fonction publique sont encouragés.Pour 2017-2018, trois thématiques prioritaires ont été retenues : « La mise en place de nouveaux modes d'organisation du travail et l'acquisition des connaissances », « la conduite du changement en matière RH, l'anticipation et l'étude des impacts RH » ainsi que « la prévention des risques professionnels et le bien-être au travail ».Afin de valider leur candidature, les porteurs de projet doivent remplir une fiche d’expression des besoins et transmettre l’ensemble des éléments techniques et financiers permettant de crédibiliser leur projet. La date limite d’envoi des projets au titre de l’année 2017 est fixée au 15 février 2017 (1) et avant le 1er juin 2017 s’agissant de la deuxième vague de financement.En parallèle, la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, rappelle qu’elle a lancé au mois de septembre dernier, la démarche participative « Ma fonction publique se réinvente » qui permet aux fonctionnaires de « concevoir et de mettre en œuvre des projets innovants afin d’orienter eux-mêmes les transformations de la fonction publique à l’horizon 2025 ».L’objectif principal de cette démarche est de mener à bien des expérimentations de ressources humaines correspondant aux enjeux de transformation de la fonction publique à l’horizon 2025 (innovation managériale, impact du numérique, bien-être au travail). Ces expérimentations sont destinées à promouvoir les projets les plus innovants et à en faire bénéficier les trois versants de la fonction publique.(1) Les dossiers remplis doivent être transmis par courriel à innovationRH.dgafp@finances.gouv.fr