Édition du 20 janvier 2017

Une rencontre de l’AMF pour comprendre comment valoriser le patrimoine immobilier

L’AMF organise, le 8 février, dans ses locaux, une rencontre technique (1) sur le thème « comprendre comment valoriser le patrimoine immobilier des collectivités locales ? ». Alors que les contraintes budgétaires n’ont jamais été aussi fortes et que ce patrimoine doit, en même temps, répondre à des exigences normatives croissantes (rénovation énergétique, accessibilité, etc.), une gestion maitrisée du patrimoine immobilier permet aux collectivités d’élaborer une stratégie patrimoniale performante, fondée sur de nouvelles pratiques et une optimisation des usages et des aspects financiers.

C’est l’objet de cette rencontre qui présentera aux élus et à leurs services différents exemples de réponses innovantes déjà mises en œuvre par certaines collectivités. Comme, par exemple, la démarche pilote initiée par l’Ademe Normandie associant 13 collectivités de 8 à 60 000 habitants, en présence notamment de Gilles Maloisel, maire délégué de Coulonce dans la commune de Vire-Normandie.

Afin de connaître les enjeux du patrimoine immobilier, Jean-Michel Charpin, inspecteur général des finances, et Antoine Chouc, inspecteur des finances, détailleront le dernier rapport des inspections générales des finances et de l’administration alors que Jean-Louis Destison, directeur de l’architecture et de l’immobilier de la ville de Montpellier (représentant l’AITF), développera les aspects juridiques et techniques de la gestion du patrimoine immobilier.

Matthieu Galaup, directeur du pôle numérique et innovation territoriale d'Espelia, et Pierre-Daniel Ponson, responsable du développement informatique de l’AMF présenteront, par ailleurs, un service inédit (patrimoine-public.fr) proposé aux adhérents de l’AMF afin de leur permettre d’initier une démarche de gestion dynamique de leur patrimoine.

Cette rencontre sera également enrichie par les interventions de Rollon Mouchel-Blaisot, directeur général de l’AMF, et d’Olivier Pavy, maire de Salbris, président de la communauté de communes de La Sologne-des-Rivières et membre des commissions finances et aménagement de l’AMF.



(1) La rencontre se tiendra de 9h30 à 12h45 au siège de l’AMF, dans l’auditorium. Inscription gratuite et obligatoire (enregistrée dans la limite des places disponibles) par courriel auprès de dvuh@amf.asso.fr