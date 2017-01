Édition du 19 janvier 2017

Les départements souhaitent plus de « souplesse » dans la décentralisation

Les départements souhaitent plus de « souplesse » dans leurs relations avec l'Etat et les régions et une amélioration de la décentralisation, a indiqué hier le président de l'Assemblée des départements (ADF) de France, Dominique Bussereau, lors des vœux de l’association.

« Nous sommes pour que l'on mette de la souplesse dans la future décentralisation », a déclaré Dominique Bussereau. « Souplesse dans la relation entre les régions et les départements, dans les délégations que peuvent nous confier les régions, dans le fait que les départements puissent décider de fusionner sans passer par la loi », a-t-il notamment énuméré.

L'ADF, qui réunit les présidents de conseils départementaux de toutes tendances confondues, souhaite donc « toujours plus de décentralisation », mais avec un Etat « qui nous accompagne et ne nous empêche pas », a fait valoir le président de l’ADF.

Il a également plaidé pour « une carte de la décentralisation française assez stable », après une année de mise en œuvre de la loi votée en 2015, qui a redistribué les compétences des collectivités territoriales. Il a aussi fait part de sa volonté de voir les départements retrouver certaines prérogatives économiques.

L'ADF recevra prochainement au Sénat les principaux candidats à la présidentielle pour connaître leurs positions sur l'avenir des départements et de la décentralisation. « Nous attendons un dialogue avec le prochain exécutif sur une amélioration de la décentralisation », a souligné Dominique Bussereau. Initialement prévue le 2 février, cette rencontre a été « reportée suite à une demande du groupe de gauche », explique l’ADF. En effet, le candidat, issu de la primaire de la Belle alliance populaire, ne sera pas encore officiellement investi à cette date bien que le second tour de la primaire aura déjà eu lieu. (avec AFP)