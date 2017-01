Deux nouveaux panneaux de signalisation créés par arrêté

Édition du 17 janvier 2017





Dans un arrêté publié aujourd’hui au Journal officiel, le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, acte la création de deux nouveaux panneaux de signalisation. Ceux-ci permettent d’avertir les usagers qu’ils circulent dans une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, y compris en agglomération.Ces deux nouveaux panneaux, qui ont été nommés SR3d et SR3e, entrent dans la catégorie des panneaux de type SR. Le premier correspond à des usages « en agglomération, hors agglomération ou pour les rocades et boulevards périphériques, voie express et autoroutes urbaines ». Le second correspond uniquement à des usages « hors agglomération ou pour les rocades et boulevards périphériques, voie express et autoroutes urbaines ».Comme tous les panneaux SR3, les panneaux SR3d « comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire », décrit le ministre de l’Intérieur dans cet arrêté. A ce titre, les panneaux SR3e font exception puisqu’ils comportent, eux, « une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat », précise le ministre qui rappelle que les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c.Les panneaux SR3d peuvent avoir quatre hauteurs et longueurs : petit (800 mm), moyen (1 200 mm), grand (1 600mm) et très grand (2 400 mm). Les panneaux SR3e se déclinent sous trois longueurs - moyen (1 200 mm), grand (1 600mm) et très grand (2 400 mm) - et sous trois hauteurs - moyen (1 800 mm), grand (2 400mm) et très grand (3 600 mm). Dans le cas particuliers des panonceaux complétant des panneaux de type SR3, des dimensions spécifiques sont autorisées.La taille « moyenne » est ainsi prévue pour une vitesse maximale autorisée de 50 à 70 km/h, la taille « grande » pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h et la taille « très grande » pour une vitesse maximale autorisée de 110 à 130 km/h.