La population légale française augmente de 0,5 %

Édition du 2 janvier 2017

Au 1er janvier 2014, la France (hors Mayotte) comptait 65 906 986 habitants, selon les chiffres définitifs de l’Insee publiée samedi au Journal officiel. Elle a connu une hausse de 342 230 habitants par rapport à l’année précédente, soit une augmentation de 0,5 %.Quasiment toutes les grandes régions actuelles ont vu leur population augmenter au cours de l'année 2013, qui sert de référence à l'Insee pour établir les chiffres de la population légale en 2017 pour le recensement. A l’exception de la Bourgogne-Franche-Comté, qui a perdu 753 habitants, toutes les régions en gagnent. La Corse a ainsi connu la plus forte hausse (+ 1,3 %, + 4 100 habitants) devant l’Occitanie (+ 0,8 %, + 44 600 habitants), les Pays-de-Loire (+ 0,8 %, + 29 100 habitants) et l’Auvergne Rhône-Alpes (+ 0,8 %, + 60 100 habitants).L'Ile-de-France reste, de loin, la région la plus peuplée, avec 12,2 millions d'habitants (+ 0,5 %, + 63 200 habitants), devant l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui en compte 8 millions, et les Hauts-de-France, avec 6,1 millions d'habitants (+ 0,2 %, + 12 800 habitants).Dans les départements et régions d'outre-mer, la population augmente fortement en Guyane (+ 3,4 %, + 8 300 habitants), mais baisse légèrement en Guadeloupe (- 0,6 %, - 2 300 habitants) et en Martinique (- 0,4 %, - 1 600 habitants).Par ailleurs, l’Insee relève que la prédominance démographique des plus grandes communes s’atténue. De 2009 à 2014, la population de nombreuses grandes communes, y compris Paris, a augmenté moins vite que la moyenne nationale, observe l’Insee. « Ainsi, la population des cent communes les plus peuplées en 2014 n’a crû que de 0,3 % par an. En revanche, les plus petites communes bénéficient majoritairement d’une croissance démographique supérieure à la tendance nationale », selon l’Institut. La croissance démographique des plus grandes communes reste donc, dans l’ensemble, inférieure à celle des communes moins peuplées, malgré des dynamiques contrastées.« La part de la population vivant dans les cent communes françaises les plus peuplées continue de diminuer, à un rythme cependant moins soutenu qu'au cours des décennies passées », note l’Insee qui indique que ces tendances se retrouvent dans toutes les régions, « même si la part de la population concentrée dans les plus grandes communes est assez variable ».