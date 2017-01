Agence française pour la biodiversité : parution du décret au Journal Officiel

Édition du 2 janvier 2017

Le décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), dont la création est l'une des mesures phare de la loi sur la biodiversité d'août dernier, est paru au Journal officiel du 27 décembre.Cet organisme devra oeuvrer, à compter du 1er janvier, en faveur d'une meilleure préservation des espaces naturels, de leur faune et de leur flore, et d'une action plus concertée des services de l'Etat. Il sera l'interlocuteur des élus et des entreprises dans les projets d'infrastructure.L'AFB, dont la création avait été promise par le président François Hollande lors de la première conférence environnementale en 2012, est le fusion de quatre organismes existants : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), l'Atelier technique des espaces naturels, l'Agence des aires marines protégées et les Parcs nationaux (lire Maire info du 22 juillet 2016).La ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, a indiqué dans un communiqué avoir « décidé de renforcer les moyens humains de cette agence avec 50 emplois supplémentaires, dont la moitié dans les parcs naturels marins ».L'astrophysicien Hubert Reeves sera le « président d'honneur » de l'AFB dont le conseil d'administration se réunira pour la première fois le 19 janvier, a précisé la ministre de l'Environnement.L'agence « s'organisera autour de trois pôles nationaux à Brest, Montpellier et Vincennes », a aussi précisé Ségolène Royal dans son communiqué.